Benzina choc | tocca i 2,6 euro al litro

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina supera i 2,6 euro al litro a Milano, raggiungendo 2,635 euro in un distributore di via Correggio. La cifra rappresenta un aumento rispetto alle settimane precedenti. La cifra più alta registrata nella zona residenziale. Nessuna informazione sulle cause o sulle variazioni di prezzo.

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Roma, 25 luglio 2026 – Il prezzo della benzina vola alle stelle. A Milano scavalca i 2,6 euro al litro (per la precisione 2,635) in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. E nella maggior parte degli impianti del Milanese supera comunque i due euro, con i costi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito, o 2,339 servito ad Assago). Secondo quanto riporta il Codacons, inoltre, sulla base dell'Osservatorio prezzi del Mimit, sulla A21 Torino-Piacenza il  gasolio arriva a 2,769 euro al litro e la benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il gasolio anche sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A22 Brennero-Modena, sulla Milano-Brescia e sulla Messina-Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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benzina choc tocca i 26 euro al litro
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