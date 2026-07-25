Benzina choc | tocca i 2,6 euro al litro

Roma, 25 luglio 2026 – Il prezzo della benzina vola alle stelle. A Milano scavalca i 2,6 euro al litro (per la precisione 2,635) in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. E nella maggior parte degli impianti del Milanese supera comunque i due euro, con i costi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito, o 2,339 servito ad Assago). Secondo quanto riporta il Codacons, inoltre, sulla base dell'Osservatorio prezzi del Mimit, sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio arriva a 2,769 euro al litro e la benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il gasolio anche sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A22 Brennero-Modena, sulla Milano-Brescia e sulla Messina-Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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