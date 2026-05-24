Oggi, domenica, il prezzo medio della benzina self-service è di 1,968 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta a 2,037 euro. I dati sono stati comunicati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha pubblicato le rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Questi valori rappresentano le tariffe praticate nelle stazioni di servizio in tutto il paese.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 24 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ’self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro a litro per la benzina e 2,037 euro a litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,057 euro a litro per la benzina e 2,123 euro a litro per il gasolio. Sabato 23 maggio, il diesel era a 1,979 euro al litro di prezzo medio in modalità ’self service’ lungo la rete stradale nazionale e a 2,065 euro al litro ai self in autostrada. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mimit: prezzo medio self benzina a 1,968 euro al litro, gasolio a 2,037 euro

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Caro carburanti, prezzi oltre i 2 euro al litro - Agorà 26/03/2026

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