Ismaël Bennacer ha risolto il contratto con il Milan e si trasferirà in Qatar, dove ha già prenotato il volo per unirsi all’Al Gharafa. La separazione tra il centrocampista e il club italiano è stata ufficializzata, segnando un cambio di squadra per Bennacer. La sua partenza rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, con il trasferimento ormai definito.

Bennacer lascia il Milan, risoluzione del contratto per il centrocampista che vola all’Al Gharafa. Nuovo cambio di casacca e importante svolta nella carriera di Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino ha raggiunto un accordo ufficiale per la risoluzione del contratto con il Milan, club a cui era legato da un accordo valido per un’ulteriore stagione. Contestualmente alla conclusione della sua esperienza milanese, il classe 1997 ha scelto di intraprendere un nuovo capitolo professionale volando in Qatar, dove ad attenderlo c’è l’ Al-Gharafa, pronta ad accoglierlo per la sua nuova avventura nel calcio medioevale. Lo riferisce Sky. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La fine di un’era rossonera durata sette anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Bennacer Milan, è finita davvero. Risoluzione per l’algerino e volo prenotato per il Qatar: lo aspetta l’Al Gharafa

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Bennacer in volo verso il Qatar: l'accordo con il Milan e la prossima squadra dell'algerinoIsmael Bennacer ha risolto il suo contratto con il Milan, che scadeva nel 2027, e si sta dirigendo verso il Qatar.

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