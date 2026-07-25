Ismael Bennacer ha risolto il suo contratto con il Milan, che scadeva nel 2027, e si sta dirigendo verso il Qatar. Il centrocampista algerino passerà all’Al-Gharafa, terminando così la sua esperienza con il club rossonero. Il trasferimento è stato confermato, e Bennacer è in volo verso il paese mediorientale per iniziare la nuova avventura.

Finisce qui l'avventura di Ismael Bennacer con la maglia del Milan. Il centrocampista algerino ha risolto il proprio contratto in scadenza nel 2027 con il club rossonero ed è pronto ad approdare all' Al-Gharafa. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Luca Bendoni, il giocatore sarebbe già in volo verso il Qatar per firmare con la sua nuova squadra. Quanto risparmia il Milan. L'ingaggio di Bennacer al Milan era di 4 milioni di euro netti a stagione a stagione. La risoluzione del contratto dell'algerino permetterà al club rossonero di risparmiare 7,5 milioni (stipendio lordo) da poter reinvestire sul mercato, liberando uno slot a centrocampo per un possibile nuovo innesto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Bennacer in volo verso il Qatar: l'accordo con il Milan e la prossima squadra dell'algerino

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