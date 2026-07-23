L'algerino Bennacer sta per lasciare il Milan e si avvicina all'accordo con l'Al-Gharafa, che è pronto a concludere l'acquisto. Dopo un inizio di mercato rapido, le operazioni del club si sono rallentate. Nel frattempo, sono stati acquistati Gonçalo Ramos e Mario Gila per un totale di 100 milioni di euro, soddisfacendo le richieste del tecnico per rinforzare due ruoli chiave.

Il mercato rossonero, dopo la partenza sprint, ha subito un rallentamento. Gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, arrivati per 100 milioni complessivi, hanno entusiasmato la piazza e hanno permesso di ottemperare così alle richieste di mister Amorim nei due ruoli in cui era necessario intervenire con urgenza. Ora, però, il Milan non ha fretta di muoversi sul mercato in entrata: la priorità è quella di cedere gli esuberi, i giocatori che non sembrano aver futuro nel nuovo ciclo rossonero. Per far spazio a eventuali nuovi acquisti, infatti, il Diavolo dovrà liberare spazio in rosa e tra i vari indiziati, Bennacer è il rossonero più convinto di lasciare il Club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Bennacer ai saluti: l'Al-Gharafa è pronto chiudere per l'algerino

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