Una nuova avventura lontano dal calcio europeo. Ismael Bennacer, secondo diverse indiscrezioni provenienti dal Medio Oriente, si troverebbe A Doha per iniziare i passaggi finali che lo porteranno a diventare un nuovo calciatore dell' Al-Shamal. Secondo quanto rivelato in esclusiva da WinWin, il centrocampista ventisettenne del Milan ha raggiunto la capitale qatariota nella giornata di ieri. Calciomercato Milan, indiscrezione dall'Oriente: via Bennacer?. Secondo quanto riferito dal sito, oggi il centrocampista ha effettuato le visite mediche di rito, ultimo step prima della firma sui contratti e dell'annuncio. Le trattative tra le parti... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, indiscrezione dal Qatar: Bennacer verso l'Al-Shamal

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