Il Benevento ha vinto 2-0 contro la Roma Primavera in un'amichevole a Cascia, ottenendo così la terza vittoria in tre incontri di preparazione. Dopo successi contro Equipe Campania e Calvi, i giallorossi hanno confermato ottimi risultati in vista della stagione. La partita si è conclusa con il Benevento che ha segnato due gol, senza subire reti. La squadra prosegue il ritiro con buone indicazioni dal tecnico Floro Flores.

Tempo di lettura: 2 minuti Terza amichevole e terza vittoria per il Benevento da pochi giorni arrivato nel ritiro di Cascia. Dopo i successi contro Equipe Campania (12-0) e Calvi (22-0), i giallorossi hanno superato 2-0 anche la Roma Primavera, offrendo indicazioni positive a mister Floro Flores in vista del prosieguo della preparazione. Per l’occasione il tecnico ha confermato il 4-2-3-1, proponendo alcune novità nell’undici iniziale. Viscardi è stato schierato al centro della difesa al fianco di Scognamillo, mentre in mediana Siatounis ha affiancato Maita con Talia sulla trequarti. Assente all’ultimo momento Lamesta, inizialmente inserito tra i titolari e poi sostituito da Giugliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, terzo test positivo: la Strega batte 2-0 la Roma Primavera a Cascia

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