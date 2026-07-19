La Roma ha affrontato la Primavera nel primo test stagionale, vincendo 6-0. La partita si è svolta a Trigoria, con la squadra di Gasperini che ha segnato due doppiette, una di Dybala e una di Dovbyk. La sfida si è disputata dopo la prima settimana di ritiro nel centro sportivo. La Primavera era allenata dal nuovo tecnico Mattia Scala.

La Roma, dopo la prima settimana di ritiro nel proprio centro sportivo, si concede il primo test stagionale. A Trigoria, infatti, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la Primavera giallorossa, allenata da nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0 con le doppiette di Dybala e Dovbyk. Ad arrotondare il punteggio, poi, anche le reti di Soulè e Cristante. Una sgambata, quella dei giallorossi, che si è svolta su quattro tempi da 20 ciascuno nei quali il tecnico ha ruotato praticamente tutti gli uomini a disposizione cercando di trarre le prime indicazioni e di far mettere minuti nelle gambe a tutti i componenti dell rosa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - La Roma batte la Primavera 6-0 nel primo test stagionale: doppiette per Dybala e Dovbyk

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

German Mega-Lesson: 5 Tage mit Max und Anna: German Life Survival Guide (1-2)

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, c’è il programma delle amichevoli estive: primo test con la Primavera campione d’ItaliaLa Fiorentina ha annunciato il calendario delle amichevoli estive, con il primo test contro la squadra Primavera campione d’Italia.

Gianmarco Tamberi si prepara al debutto stagionale: primo test a Ostrava verso gli EuropeiGianmarco Tamberi parteciperà al meeting di Ostrava, tappa Gold del World Athletics Continental Tour, come indicato dalla lista provvisoria degli...

Temi più discussi: Terracina batte Roma e centra la Poule Scudetto; Roma, ufficiali i rinnovi di Cristante e Mancini: firme fino al 2028 e 2029; Effetto Sinner, sorpresa sul litorale laziale! San Felice Circeo batte Roma nelle ricerche; Mondiali: 2-1 al Belgio, la Spagna in semifinale con la Francia.

La Roma batte la Primavera 6-0, doppiette per Dybala e Dovbyk(ANSA) - ROMA, 19 LUG - La Roma, dopo la prima settimana di ritiro nel proprio centro sportivo, si concede il primo test stagionale. A Trigoria, infatti, è andata in scena la consueta sfida in famigli ... corrieredellosport.it

Under 15 Femminile, il Milan batte anche al ritorno la Fiorentina e conquista la finale contro la Roma x.com

Roma-Roma Primavera 6-0: il primo test si chiude con le doppiette di Dybala e DovbykGian Piero Gasperini ha scelto gli uomini che testerà nell'amichevole interna contro la Roma Primavera: le ufficiali. siamolaroma.it