La Roma ha vinto 6-0 contro la squadra Primavera nel primo test stagionale. Durante l'incontro, Dybala ha segnato, contribuendo alla vittoria della squadra. Fuori dal campo, i tifosi hanno manifestato interesse per il rinnovo di contratto di un giocatore chiave. La partita è servita anche come allenamento per accumulare minuti e testare le prime indicazioni del nuovo ciclo tecnico.

Dybala accende il primo test: Roma a valanga, 6?0. E fuori dal campo i tifosi spingono per il rinnovo di Pellegrini. La Roma ha inaugurato la propria estate con il primo test stagionale contro la Primavera, un allenamento utile per mettere minuti nelle gambe e valutare le prime indicazioni del nuovo ciclo. Il match, giocato in mattinata sotto gli occhi del ds D’Amico impegnato nelle trattative per Summerville, è terminato 6?0 grazie soprattutto allo show di Paulo Dybala, protagonista assoluto con due gol, un assist e una serie di giocate che hanno illuminato la seduta. A segno anche Dovbyk, autore di una doppietta, oltre a Cristante e Soulé.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Buona la prima per la Roma! Vittoria 6-0 contro la Primavera nel primo test stagionale

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