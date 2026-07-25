benevento centri radioterapia rischio stop per assenza accordi

Il centro di radioterapia a Benevento rischia di fermarsi a causa della mancanza di accordi. Il sindaco ha scritto al presidente della Regione Campania chiedendo di accelerare i tempi, sottolineando che la burocrazia non può mettere a rischio le vite umane. La lettera invita a superare le lungaggini burocratiche per garantire l’apertura del centro. La questione riguarda la disponibilità di strutture sanitarie essenziali e la necessità di interventi rapidi.

Mastella scrive a Fico: “Fare presto, di fronte a vita umana burocrazia ceda il passo”. La lettera del Sindaco di Benevento al Presidente della Regione Campania. Benevento, 25 luglio 2026 – “Gentile presidente Fico, leggo con grande preoccupazione e con una apprensione angosciosa, che i centri campani di radioterapia accreditati sono in agitazione: l’assenza di accordi specifici con la Regione e le Asl li costringe a lavorare nell’incertezza, sulla base di una mera proroga informale, nell’impossibilità di programmare e pianificare. Esistono centri pubblici che erogano questa fondamentale cura, ma andrebbero in affanno senza l’insostituibile sostegno e affiancamento dei centri accreditati che svolgono funzione di cura di eguale importanza e dignità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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