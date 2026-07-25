Centri radioterapia rischio stop per assenza accordi | Mastella scrive a Fico

Tempo di lettura: 2 minuti “ Gentile presidente Fico, leggo con grande preoccupazione e con una apprensione angosciosa, che i centri campani di radioterapia accreditati sono in agitazione: l’assenza di accordi specifici con la Regione e le Asl li costringe a lavorare nell’incertezza, sulla base di una mera proroga informale, nell’impossibilità di programmare e pianificare. Esistono centri pubblici che erogano questa fondamentale cura, ma andrebbero in affanno senza l’insostituibile sostegno e affiancamento dei centri accreditati che svolgono funzione di cura di eguale importanza e dignità. Ora, la mia lunga esperienza istituzionale mi rende consapevole che esiste una pericolosa miscela di tempi lunghi, burocrazia e reperimento delle risorse che può provocare pericolose strettoie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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