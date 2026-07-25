Un rappresentante ha scritto al presidente della Camera per segnalare che i centri di radioterapia in Campania sono in agitazione a causa dell’assenza di accordi ufficiali con la Regione e le Asl. La mancanza di contratti formali obbliga le strutture a operare con proroghe informali, creando incertezza e difficoltà nella pianificazione delle attività. La lettera sottolinea l’urgenza di intervenire per garantire continuità e sicurezza nell’erogazione delle cure.

?”Gentile presidente Fico, leggo con grande preoccupazione e con una apprensione angosciosa, che i centri campani di radioterapia accreditati sono in agitazione: l’assenza di accordi specifici con la Regione e le Asl li costringe a lavorare nell’incertezza, sulla base di una mera proroga informale, nell’impossibilità di programmare e pianificare. Esistono centri pubblici che erogano questa fondamentale cura, ma andrebbero in affanno senza l’insostituibile sostegno e affiancamento dei centri accreditati che svolgono funzione di cura di eguale importanza e dignità.?Ora, la mia lunga esperienza istituzionale mi rende consapevole che esiste una pericolosa miscela di tempi lunghi, burocrazia e reperimento delle risorse che può provocare pericolose strettoie. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Radioterapia, centri a rischio stop: Mastella scrive a Fico “Fare presto, la vita umana viene prima della burocrazia”

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