Belén Rodriguez risponde a chi dice che è bella perché ricca | la sua replica spiazza i social e rivendica i suoi sacrifici

Da screenworld.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belén Rodriguez ha pubblicato un video su Instagram in cui si mostra durante una seduta di skincare e trattamenti estetici con la sua terapista. La foto ha suscitato commenti e critiche, tra cui accuse di essere bella solo per denaro. La showgirl ha risposto, affermando di aver affrontato sacrifici e di non voler essere giudicata solo per il suo aspetto. La discussione sui social continua, alimentata dalle sue parole.

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Belén Rodriguez e i social network, un binomio esplosivo che continua a generare discussioni accese. Questa volta, la showgirl argentina è finita al centro di una polemica partita da un semplice video condiviso su Instagram, dove si mostrava durante una seduta di skincare e trattamenti estetici con la sua terapista di fiducia. Ma quello che poteva essere un normale contenuto di routine si è trasformato in un caso mediatico, con centinaia di commenti divisi tra ammirazione e critiche velenose. La miccia si è accesa quando alcuni follower hanno attribuito la bellezza della conduttrice esclusivamente alle sue possibilità economiche. “Poi dicono come fanno ad essere belle, il portafoglio pieno”, ha scritto qualcuno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Temi più discussi: Ti adoro perché sei vera. Hai una nuova luce, sei bellissima, ma è merito dei ritocchini?. E Belen Rodriguez risponde: Sono solo tornata ad amarmi; Bisogna imparare a essere felici anche da soli: Belen Rodriguez replica a un follower che commenta così la sua relazione con Gaetano Fidanzati; Belén Rodríguez risponde agli haters sulla polemica dei trattamenti estetici: La bellezza è disciplina, io sono cresciuta senza un soldo; Belén Rodríguez contro gli haters: Bella perché ricca? Sono cresciuta senza un soldo.

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