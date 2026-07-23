Belen Rodriguez ha risposto alle critiche sui social dopo aver condiviso un video di trattamenti estetici. La soubrette argentina ha sottolineato di aver ricevuto commenti negativi, in particolare riguardo ai costi di certi trattamenti. Non sono state riportate dichiarazioni specifiche sulle spese o sui consigli rivolti a chi ha meno risorse. La discussione si è concentrata sulla pubblicazione del video e sui commenti generati.

Con Belen Rodriguez anche un video dall’estetista può diventare un caso social. La soubrette argentina, che da oltre venti anni divide gli animi degli italiani, è finita di nuovo al centro delle critiche dopo aver condiviso alcuni trattamenti dedicati alla cura del viso e del corpo. C’è chi ha liquidato il suo aspetto con una frase tanto semplice quanto velenosa: “Essere belle è facile con il portafoglio pieno”. Ma l’ex moglie di Stefano De Martino non ha lasciato cadere la provocazione. Anzi, ha scelto di rispondere a tono, ricordando di non essere cresciuta nel lusso e sostenendo che la vera bellezza nasce soprattutto dalla disciplina, dall’impegno quotidiano e dalla costanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Bella perché ricca”, Belen non ci sta e replica. I consigli a chi è senza soldi

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