Beko la fotografia è impietosa

Tre mesi dopo la firma di un accordo a metà aprile, i lavoratori degli stabilimenti Beko di Fabriano manifestano preoccupazione e tensione. La fotografia scattata mostra un clima di insicurezza tra il personale, con segni di disagio che si riflettono anche nelle assemblee e nelle comunicazioni interne. La situazione si aggrava senza che siano stati annunciati interventi concreti o rassicurazioni ufficiali.

Crescono l’inquietudine e la tensione tra i lavoratori degli stabilimenti Beko di Fabriano. A tre mesi dalla firma dell’intesa siglata ad aprile 2026 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il rispetto e l’effettiva applicazione di quegli impegni appaiono ancora lontani dalla realtà quotidiana dei siti produttivi di Melano, Comunanza e delle sedi impiegatizie di Fabriano. Il punto sulla situazione è stato fatto nel corso di un vertice sindacale tenutosi a Jesi, alla presenza del segretario nazionale Massimiliano Nobis, della segreteria regionale della Fim Cisl e dei delegati delle strutture marchigiane. Dal confronto è emersa una fotografia impietosa dello stato dell’arte, segnata da un forte pessimismo sul futuro industriale del gruppo nella regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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