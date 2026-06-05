Due aziende hanno effettuato due sopralluoghi nel sito di viale Toselli nelle ultime ore. Non sono stati resi noti i nomi dei potenziali investitori, e non ci sono aggiornamenti ufficiali sui dettagli dell’operazione. Le aziende affermano di aver rispettato il cronoprogramma e di considerare possibile un rilancio industriale dell’area. Nessuna conferma è arrivata riguardo a eventuali accordi o decisioni definitive.

Doppio sopralluogo in poche ore nel sito di viale Toselli, ma ancora nessuna conferma sui nomi dei possibili reinvestitori. Dopo la visita di ieri pomeriggio infatti anche stamattina alcuni imprenditori hanno visitato i locali dell’ex Beko per valutare la fattibilità di eventuali futuri piani industriali. "Tutto sta procedendo secondo quanto stabilito – premette Maurizio David Sberna, direttore delle Relazioni esterne di Beko Europe –. Non possiamo fare i nomi delle aziende interessate. Si tratta di realtà che hanno espresso il proprio interesse. Inizialmente è stata presentata un’ipotesi industriale a Sernet, mentre oggi stiamo valutando la parte immobiliare insieme a Invitalia e a Sviluppo Immobiliare Siena". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Beko, due aziende in pista: "Rispettata la tabella di marcia. Rilancio industriale possibile"

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