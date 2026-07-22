I lavoratori di Beko tornano a manifestare preoccupazione. I sindacati chiedono un nuovo tavolo di confronto al Ministero delle imprese e del made in Italy. La richiesta arriva a poco più di un anno dalla firma dell’accordo che aveva concluso una lunga vertenza. La situazione riguarda circa 200 dipendenti dello stabilimento. La richiesta di incontri mira a discutere future prospettive e possibili sviluppi della produzione.

Biandronno (Varese), 22 luglio 2026 - A poco più di un anno dalla firma dell'accordo quadro che aveva posto fine alla lunga vertenza Beko Europe, torna a salire la preoccupazione tra i lavoratori. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno infatti chiesto la convocazione di un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per verificare lo stato di attuazione degli impegni sottoscritti nell'aprile 2025. Con una lettera inviata il 10 luglio al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, i sindacati sollecitano un confronto per fare il punto sul piano industriale, sui volumi produttivi e sugli investimenti previsti, esprimendo forte preoccupazione per la situazione di diversi stabilimenti del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beko, torna la preoccupazione fra i lavoratori: i sindacati chiedono un nuovo tavolo al Mimit

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