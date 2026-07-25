Beautiful anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto 2026 | Hope e Carter decidono di mantenere segreta la loro relazione

Da lunedì 26 luglio a domenica 1° agosto, Carter Walton e Hope Logan decidono di nascondere la loro relazione. I due sono ancora sorpresi dai sentimenti reciproci e vogliono evitare che la notizia si diffonda tra i colleghi. La scelta di mantenere il segreto mira a evitare ulteriori discussioni all’interno della società di moda. La coppia si impegna a non rivelare nulla, nonostante la vicinanza crescente.

© US Mediaset Un nuovo ‘segreto’ sta per cominciare nelle nuove puntate di Beautiful. Ancora sorpresi dai sentimenti che sentono l’uno per l’altra, Carter Walton e Hope Logan decidono infatti di mantenere segreta la loro relazione, anche per non innescare un nuovo chiacchiericcio alla Forrester Creations. Hope rifiuta così la proposta di Liam di ricominciare. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 26 luglio a sabato 1° agosto 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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