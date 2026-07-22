Beautiful anticipazioni luglio al 1° agosto | Carter bacia Hope

Da 2anews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Beautiful, anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto. A sorpresa Carter bacia Hope e i due decidono di tenere segreta la cosa. Alla Forrester Creations, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye) tornano a parlare di Taylor (Rebecca Budig). Pur avendo promesso di non interferire più nella vita sentimentale dei genitori, Steffy è sempre più preoccupata per la madre, convinta che le stia nascondendo qualcosa. Cerca quindi di ottenere spiegazioni dal padre, ma Ridge evita di rivelarle la verità e la invita semplicemente a godersi il tempo trascorso con Taylor senza farsi troppe domande. Steffy, però, non riesce a trattenersi e gli chiede ancora una volta perché non decida di tornare con la sua ex moglie. 🔗 Leggi su 2anews.it

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