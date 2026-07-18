Beautiful anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026 | Hope e Carter si confessano i loro sentimenti

Da davidemaggio.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella settimana dal 19 al 25 luglio, Hope Logan e Carter Walton si scambiano i loro sentimenti. I due personaggi, fino a quel momento amici, si rendono conto di provare qualcosa di più e si dichiarano reciprocamente l’amore. La scena si svolge in modo diretto, con i due che si confrontano apertamente sui loro sentimenti, senza esitazioni o fraintendimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

© US Mediaset Una nuova ‘storia d’amore’ prende il via nei prossimi episodi di Beautiful. Hope Logan e Carter Walton capiscono infatti che tra di loro è nato qualcosa di speciale e si confessano a vicenda ciò che provano l’una nei confronti dell’altro. Un’intesa che è destinata a crescere con il proseguire delle vicende ambientate alla Forrester Creations. Maggiori info su quello che accadrà nelle  anticipazioni  che seguono.  Beautiful  è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 19 a sabato 25 luglio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

beautiful anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026 hope e carter si confessano i loro sentimenti
© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026: Hope e Carter si confessano i loro sentimenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Beautiful anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026: Hope cacciata dalla Forrester dopo lo scandalo

Video Beautiful anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026: Hope cacciata dalla Forrester dopo lo scandalo

Notizie e thread social correlati

Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 luglio: Hope e Carter si confessano i sentimenti: nasce un nuovo legame?Nella settimana dal 20 al 26 luglio, Hope e Carter si confessano i sentimenti, dando il via a un possibile nuovo legame.

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 luglio: Carter spinge Hope verso una svolta d’immagineTra il 13 e il 19 luglio, le puntate di Beautiful mostrano Carter che incoraggia Hope a cambiare immagine.

Temi più discussi: Beautiful, le trame dal 13 al 19 luglio 2026; Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 luglio: Hope e Carter sempre più intimi; Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026: Taylor ha il cuore spezzato; Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 26 luglio.

beautiful anticipazioni dal 19Beautiful anticipazioni 19 luglio 2026: Ecco che malattia ha Taylor, è inaspettataCosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 19 luglio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. msn.com

beautiful anticipazioni dal 19Anticipazioni Beautiful dal 19 al 25 luglio 2026 | La verità su Taylor, Carte e Hope viciniLe anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda al 19 al 25 luglio 2026: Ridge scopre la verità su Taylor, Hope e Carter sempre più vicini. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web