© US Mediaset Una nuova ‘storia d’amore’ prende il via nei prossimi episodi di Beautiful. Hope Logan e Carter Walton capiscono infatti che tra di loro è nato qualcosa di speciale e si confessano a vicenda ciò che provano l’una nei confronti dell’altro. Un’intesa che è destinata a crescere con il proseguire delle vicende ambientate alla Forrester Creations. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 19 a sabato 25 luglio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026: Hope e Carter si confessano i loro sentimenti

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Beautiful anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026: Hope cacciata dalla Forrester dopo lo scandalo

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