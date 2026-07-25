Durante la cerimonia di beatificazione, è stato ricordato il patriarca maronita Elias Boutros Hoyek, morto nel 1931. La celebrazione si è svolta presso una sede religiosa, con un corteo di fedeli e rappresentanti ecclesiastici. Il rito ha visto la lettura di preghiere e l’esposizione delle reliquie, mentre la folla ha assistito in silenzio. La cerimonia ha sottolineato il ruolo storico del patriarca nella comunità maronita.

Stefano Leszczynski – Città del Vaticano Nel giorno della beatificazione del patriarca maronita Elias Boutros Hoyek (1843-1931), celebrata nella sede patriarcale di Dimane alla presenza del presidente della Repubblica Joseph Aoun e delle massime autorità del Paese, il patriarca Bechara Boutros Raï ha delineato il profilo spirituale e civile del nuovo beato, presentandolo come una delle figure più luminose della storia del Libano. A concelebrare è stato il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi e inviato di Papa Leone XIV. “Egli giunge tra noi portando l’affetto del Santo Padre – ha detto il patriarca maronita – e condividendo la gioia di questa giornata benedetta”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Beato il patriarca Hoyek. Raï: “Una vita per Dio, il popolo e la patria libanese”

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