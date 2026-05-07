Dio Patria e Potere | la nuova guerra tra Trump e Leone XIV

Nelle ultime settimane si sono intensificate le tensioni tra un movimento politico di ispirazione millenarista e l’autorità religiosa cattolica, portando alla ribalta un conflitto tra ideali nazionalisti e il ruolo della Chiesa. Da un lato, alcuni sostenitori promuovono una visione che mescola fede e nazionalismo, mentre dall’altro, il vertice della Chiesa si oppone a qualsiasi tentativo di usare la religione come strumento di potere politico. La disputa riguarda anche il rapporto tra fede, politica e sovranità.

Tra millenarismo MAGA e universalismo cattolico, lo scontro rilancia l’antica tensione tra impero e Chiesa: dalla tentazione di ridurre la fede a strumento dell’Occidente al rifiuto papale di ogni sacralizzazione della politica. Lo scontro. Lo scontro tra Donald Trump e Leone XIV si inserisce in una linea di frattura antica, quella tra potere politico e autorità religiosa, ma con caratteristiche nuove che lo distinguono dai precedenti storici. Come nelle grandi crisi medievali – dalla lotta per le investiture al conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello – il nodo è la pretesa di una sovranità ultima: chi ha l’autorità di definire il senso dell’ordine umano? Tuttavia, rispetto al passato, il terreno dello scontro non è più giuridico-istituzionale, bensì simbolico e teologico-politico.🔗 Leggi su Follow.it

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