Dal 29 Maggio arriva Beato chi attende Dio Salmo 33 | il gospel moderno di Edoardo Tincani

Notizia in breve

Dal 29 maggio sarà disponibile il nuovo singolo di Edoardo Tincani, intitolato “Beato chi attende Dio (Salmo 33)”. Si tratta di un brano di gospel moderno che trasmette un senso di energia collettiva, memoria e speranza condivisa. La canzone si inserisce in un genere che unisce musica spirituale e contemporanea, puntando a coinvolgere l’ascoltatore in un’atmosfera di fiducia e attesa.