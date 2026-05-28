Dal 29 Maggio arriva Beato chi attende Dio Salmo 33 | il gospel moderno di Edoardo Tincani
Dal 29 maggio sarà disponibile il nuovo singolo di Edoardo Tincani, intitolato “Beato chi attende Dio (Salmo 33)”. Si tratta di un brano di gospel moderno che trasmette un senso di energia collettiva, memoria e speranza condivisa. La canzone si inserisce in un genere che unisce musica spirituale e contemporanea, puntando a coinvolgere l’ascoltatore in un’atmosfera di fiducia e attesa.
C’è una luce particolare che attraversa certe canzoni spirituali: è energia collettiva, memoria, speranza condivisa. È proprio questa sensazione ad accompagnare l’ascolto di “Beato chi attende Dio (Salmo 33)” (Artisti Online), il nuovo singolo di Edoardo Tincani: un brano che trasforma un antico Salmo biblico in una coinvolgente esperienza musicale dal respiro gospel, coinvolgente e sorprendentemente attuale. Dopo aver proposto insieme alla moglie la delicata ballata “Nella tua casa (Salmo 83)”, Tincani prosegue il suo personale percorso di reinterpretazione moderna dei Salmi biblici scegliendo una dimensione corale, ritmica e collettiva, capace di trasmettere energia positiva fin dai primi secondi di ascolto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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