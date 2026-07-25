Battocletti | vittoria sui 5.000 metri degli Assoluti a Firenze

Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 15'12"65 i 5.000 metri dei Campionati Italiani di Firenze, in corso di svolgimento nello Stadio Ridolfi, al termine di una prova gestita senza problemi in cui ha testato la sua condizione alla ripresa agonistica dopo circa sei settimane dall'ultima gara non brillante del Golden Gala, chiudendo in assoluta scioltezza e mostrandosi pronta per affrontare i prossimi importanti impegni degli Europei di Birmingham, dove vorrà riconquistare il titolo sui 5.000 e 10.000 metri., Alle spalle della 26enne mezzofondista trentina, che domani sarà ancora impegnata sui 1.500 metri in una competizione che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Nadia Battocletti piazza la prima sgasata dell’anno sui 1500 metri, vittoria al Pegaso MeetingNadia Battocletti ha vinto la gara dei 1500 metri al Pegaso Meeting, evento internazionale di atletica tenutosi allo Stadio Ridolfi di Firenze.

Argomenti più discussi: Nadia Battocletti: Record e vittorie dell'argento Olimpico e Campionessa d'Europa nel mezzofondo · Atletica; Assoluti a Firenze, due giorni di fuoco prima degli Europei.

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