Nadia Battocletti piazza la prima sgasata dell’anno sui 1500 metri vittoria al Pegaso Meeting

Nadia Battocletti ha vinto la gara dei 1500 metri al Pegaso Meeting, evento internazionale di atletica tenutosi allo Stadio Ridolfi di Firenze. Era considerata la principale favorita della competizione e ha concluso la corsa con il miglior tempo. Questa è la sua prima vittoria dell’anno sui 1500 metri. Il meeting si svolge ogni anno e attira atleti da diverse nazioni.

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Nadia Battocletti era la donna più attesa del Pegaso Meeting, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che va in scena allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, nonché bronzo iridato sui 5.000 metri, si è cimentata su una distanza da lei poco frequentata: i 1500 metri, dove comunque vanta il secondo tempo di sempre per un’italiana (3:58.15, a quattro centesimi dal primato nazionale di Sintayehu Vissa). La fuoriclasse trentina puntava a scendere nuovamente sotto i quattro minuti e cercava di attaccare il record italiano, ma purtroppo non si sono create le condizioni per piazzare la zampata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti piazza la prima sgasata dell’anno sui 1500 metri, vittoria al Pegaso Meeting ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nadia Battocletti si testa sui 1500 al Pegaso Meeting: nel cast fiorentino anche Fabbri e FantiniSi preannuncia un’edizione piuttosto scoppiettante del Pegaso Meeting quella che andrà in scena nel pomeriggio di sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi... Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri illuminano il Pegaso Meeting: esame sui 1500 a FirenzeNadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra le grandi stelle del Pegaso Meeting, evento che andrà in scena il prossimo 9 maggio allo Stadio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Meeting Firenze 2026: orario 1500 metri, programma, streaming; Le nuove GEL-NIMBUS 28 disegnate da Nadia Battocletti; Campo di atletica. Nadia Battocletti all’inaugurazione; La Provincia inaugura il campo di atletica: ospite la campionessa del mondo Nadia Battocletti. La primavera di Nadia: «Voglio andare a tutta»Mentre Marcell Jacobs sbarca a Roma per cominciare daccapo la sua nuova avventura italiana, Nadia Battocletti regina incontrastata dell’atletica italiana fa il suo esordio oggi a Firenze nel Pegaso Me ... tuttosport.com Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Meeting Firenze 2026: orario 1500 metri, programma, streamingNadia Battocletti aprirà ufficialmente la propria stagione su pista all'aperto in occasione del Pegaso Meeting, che si disputerà sabato 9 maggio allo ... oasport.it #Lautaro e Nadia #Battocletti, che passione per l'Inter: maglia personalizzata e orsacchiotto nerazzurro x.com