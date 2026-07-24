A Firenze si svolgono i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, ultima prova prima degli Europei di Birmingham del 25 e 26 luglio. Allo stadio Ridolfi si sfidano atleti di livello nazionale, tra cui alcuni tra i più noti azzurri, in vista della competizione continentale. La manifestazione rappresenta un momento di verifica per gli atleti in preparazione agli Europei. La competizione coinvolge diverse discipline e atleti di spicco del panorama italiano.

Tutto pronto allo stadio Ridolfi di Firenze per i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, ultima tappa di avvicinamento verso gli Europei di Birmingham che si terrà tra sabato 25 e domenica 26 luglio. L’edizione numero 116 della massima rassegna tricolore metterà in palio 40 titoli nazionali e vedrà la partecipazione di tanti big azzurri, nonostante alcune assenze di peso già annunciate (in primis Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Filippo Tortu e Lorenzo Simonelli). Nell’entry list spicca la presenza nei 100 metri del Campione Olimpico di Tokyo 2021 e due volte campione d’Europa Marcell Jacobs, che spera di dare continuità alle ottime prestazioni sfoderate nelle ultime uscite tra Roma (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Atletica, a Firenze lo show degli Assoluti. Jacobs, Battocletti e tanti big azzurri si testano verso gli Europei

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