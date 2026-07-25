Nadia Battocletti ha vinto il suo 16esimo titolo italiano assoluto sui 5000 metri ai campionati italiani di Firenze. La gara si è svolta allo Stadio Ridolfi, dove la campionessa italiana ha conquistato la vittoria senza errori. Questo risultato segna un ritorno di successo per l’atleta, che ha ottenuto un nuovo titolo nazionale nella specialità.

È stata l’ennesima ottima serata per Nadia Battocletti: la campionessa italiana non ha sbagliato sui 5000 ai campionati italiani Assoluti di scena a Firenze Rientro col botto per Nadia Battocletti ai Campionati Italiani Assoluti di atletica allo Stadio Ridolfi di Firenze. La fuoriclasse trentina, reduce da una complicata prestazione al Golden Gala di Roma, ha risposto con una vittoria autorevole nei 5000 metri, conquistando il suo sedicesimo titolo tricolore in carriera. Un risultato che vale molto più di un semplice titolo: è il sigillo di un ritrovato equilibrio in vista dei prossimi Europei di Birmingham, dove la campionessa è chiamata a difendere il suo trono continentale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Battocletti ha vinto il 16esimo tricolore assoluto: successo sui 5000 a Firenze

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