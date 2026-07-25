Sono state raccolte circa mille firme per proteggere sette alberi situati a Derganino-Bovisa, in risposta a un cantiere in programma che potrebbe abbatterli. La petizione mira a opporsi alla distruzione degli alberi, considerati un patrimonio locale. L'iniziativa è stata promossa da cittadini preoccupati per la perdita del verde. La questione riguarda la tutela della vegetazione in un’area soggetta a interventi edilizi. Attualmente, l’attenzione si concentra sulla possibilità di preservare gli alberi prima dell’avvio dei lavori.

di Marianna Vazzana MILANO Mille firme raccolte per salvare 7 alberi a Derganino-Bovisa. "Un patrimonio minacciato dal cantiere imminente". Gli abitanti riuniti nel comitato di via Costanzo Cantoni sono agguerriti: "Non abbattete queste piante storiche e sane", mini oasi con "due esemplari di cedrus deodara, un bagolaro, un gelso, due ailanti, un platano", spiegano mostrando il verde di questa strada a fondo cieco, a pochi metri da viale Bodio e dall’ex Scalo Farini, coinvolta nell’intervento di rigenerazione urbana di piazzale Lugano il cui piano attuativo è stato approvato lo scorso marzo dalla giunta comunale. Il progetto, a destinazione terziaria e commerciale, con accanto un’area verde attrezzata, verrà sviluppato da EGI (Europa Gestioni Immobiliari), società del gruppo Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Riaprite l’ufficio postale". Raccolte già mille firme

Leggi anche: "Salviamo l’oasi I Poggini". Stamani altra raccolta firme. E il Pd attacca il sindaco

Temi più discussi: Battaglia per gli alberi: Salviamo la mini oasi. Raccolte mille firme; Mercato, la battaglia dei ciliegi: Incatenata agli alberi per salvare il parco; Alberi a Bari, la battaglia tra ambientalisti e Comune: È una strage. Falso, ne avremo 15mila; Chi ha avvelenato questi alberi ultracentenari? No all'abbattimento. La mobilitazione in provincia di Como.

Battaglia per gli alberi: Salviamo la mini oasi. Raccolte mille firmeLa petizione dei cittadini di via Cantoni in vista del restyling in piazzale Lugano. Il Comune: Ci sarà un’attenta valutazione. Municipio 9: Percorso condiviso. ilgiorno.it

Mercato, la battaglia dei ciliegi: Incatenata agli alberi per salvare il parco dlvr.it/TTdLTx @LaStampa x.com

[Art] Mappa di Battaglia delle Paludi Ombrose (30x35) reddit

Alberi a Bari, la battaglia tra ambientalisti e Comune: È una strage. Falso, ne avremo 15milaManifestazione sotto Palazzo di città promossa dalla Rete civica Una città per tutti. La protesta per i lavori del Brt ma c’è anche una preoccupazione per il ... bari.repubblica.it