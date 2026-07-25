Battaglia per gli alberi | Salviamo la mini oasi Raccolte mille firme

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state raccolte circa mille firme per proteggere sette alberi situati a Derganino-Bovisa, in risposta a un cantiere in programma che potrebbe abbatterli. La petizione mira a opporsi alla distruzione degli alberi, considerati un patrimonio locale. L'iniziativa è stata promossa da cittadini preoccupati per la perdita del verde. La questione riguarda la tutela della vegetazione in un’area soggetta a interventi edilizi. Attualmente, l’attenzione si concentra sulla possibilità di preservare gli alberi prima dell’avvio dei lavori.

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di Marianna Vazzana MILANO Mille firme raccolte per salvare 7 alberi a Derganino-Bovisa. "Un patrimonio minacciato dal cantiere imminente". Gli abitanti riuniti nel comitato di via Costanzo Cantoni sono agguerriti: "Non abbattete queste piante storiche e sane", mini oasi con "due esemplari di cedrus deodara, un bagolaro, un gelso, due ailanti, un platano", spiegano mostrando il verde di questa strada a fondo cieco, a pochi metri da viale Bodio e dall’ex Scalo Farini, coinvolta nell’intervento di rigenerazione urbana di piazzale Lugano il cui piano attuativo è stato approvato lo scorso marzo dalla giunta comunale. Il progetto, a destinazione terziaria e commerciale, con accanto un’area verde attrezzata, verrà sviluppato da EGI (Europa Gestioni Immobiliari), società del gruppo Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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