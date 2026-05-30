Stamani si è svolta un'altra raccolta firme per salvare l’oasi I Poggini. Il Partito Democratico ha accusato il sindaco di cercare di scaricare le responsabilità sulle amministrazioni precedenti di Casciana Terme Lari e Ponsacco riguardo al progetto fotovoltaico nell’area. Le date delle iniziative smentiscono le affermazioni del primo cittadino, che aveva tentato di coinvolgere e incolpare le amministrazioni passate.

PONSACCO "Le date smentiscono il sindaco Gasperini che cerca ancora di coinvolgere e incolpare le precedenti amministrazioni, di Casciana Terle Lari e Ponsacco, per il progetto del fotovoltaico ai Poggini. Il sindaco Mori, non certo un esponente di sinistra, ha dichiarato tempo fa che il precedente sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni, aveva inviato un preavviso di diniego al progetto in data 6 giugno 2024. In data 9 giugno si insedia l’amministrazione Mori e il 24 giugno l’amministrazione Gasperini". Lo scrive il Pd di Ponsacco. "A seguito del rifiuto la società presenta osservazioni – aggiunge il Pd ponsacchino – E queste vengono accolte dalla nuova amministrazione Mori l’ 8 luglio 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Salviamo l’oasi I Poggini". Stamani altra raccolta firme. E il Pd attacca il sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Impianto fotovoltaico ai Poggini, il Comune punta al riconoscimento dell'interesse comunitario per proteggere l'oasiIl Comune di Ponsacco si oppone al progetto di impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nell’area dei Poggini, situata al confine con Casciana...

Lista civica Capecchi Sindaco. Da oggi la raccolta delle firmeUna nuova lista civica si prepara a presentarsi alle prossime elezioni amministrative.

Temi più discussi: Salviamo l’oasi I Poggini. Stamani altra raccolta firme. E il Pd attacca il sindaco; Intervista / L'assessore Cavallaro sul Parco Oasi di Cosentini: Salviamo questo patrimonio naturalistico; Salviamo le api: il Gorgo Leze si tinge di verde; Si allarga la Bora, ultimo paradiso della testuggine.

NATURAMA CREAZIONI S.R.L.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Mega parco fotovoltaico. Altra protesta del comitato: Ora tagliateci anche noiPONSACCOOra tagliateci anche noi. Con questa scritta su un lenzuolo bianco il comitato Salviamo l’oasi I Poggini è tornato a protestare nell’oasi naturalistica al confine tra i comuni di Casciana ... lanazione.it

Al via la raccolta di firme. Contro il parco fotovoltaico: Salviamo l’oasi I PogginiPONSACCO-CASCIANA LARIUna petizione su Change.org dal titolo Salviamo l’oasi I Poggini. E’ iniziata ieri la raccolta firme sul noto portale on line da parte del comitato Tutela e salvaguardia I ... lanazione.it