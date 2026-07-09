Il comitato ha raccolto 1.062 firme, di cui 857 cartacee e 205 online, per chiedere la riapertura dell’ufficio postale. La petizione è stata avviata alcuni giorni fa e ha già ottenuto un notevole riscontro tra i cittadini. La richiesta mira a ripristinare il servizio, che attualmente risulta sospeso. Nessuna decisione è stata ancora annunciata dalle autorità competenti. La raccolta prosegue per aumentare il numero di firme.

Ha superato quota mille – per la precisione 1.062, di cui 857 cartacee e 205 sulla piattaforma Change – la raccolta di firme promossa dal Comitato cittadini e cittadine di Ponte Valleceppi e dintorni per chiedere una celere riapertura dell’ufficio postale e del postamat della frazione di Perugia, “servizi fondamentali per la zona e utili per tutti gli utenti, soprattutto anziani e disabili”. “A oggi – spiegano i promotori –, al di là di varie rassicurazioni dell’ente Poste (che ha fatto sapere che riaprirà tra qualche settimana), non si conosce la data presunta della fine dei lavori né quella della riapertura dell’ufficio. Chiediamo pertanto una risposta da parte di Poste Italiane, che definisca la tempistica per la riapertura del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Riaprite l’ufficio postale". Raccolte già mille firme

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