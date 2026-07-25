Daniele Baselli ha confermato di aver avuto due occasioni di trasferirsi al Milan, ma di averle perse. Il centrocampista ha dichiarato che il suo più grande rimpianto legato a questa possibilità. Con una carriera iniziata nel 2010, ha giocato principalmente in Serie A, vestendo le maglie di diverse squadre italiane. Non sono stati forniti dettagli sui momenti specifici in cui avrebbe potuto trasferirsi al club rossonero.

Daniele Baselli, centrocampista classe 1992, vanta una lunghissima esperienza nel calcio italiano. In Serie A ha vestito le maglie di Atalanta (50 partite), Torino (174), Cagliari (9) e Como (2), alle quali si aggiungono le tappe in Serie B con Cittadella (50), Como (42), Padova (8) e le ultime 5 apparizioni in Serie D con il Chievo Verona, prima del trasferimento estivo all'Al-Ittifaq, club con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Per gran parte della sua carriera, in particolare durante il biennio a Bergamo (dal 2013 al 2015) e nei primi anni trascorsi al Torino, il suo nome è stato costantemente al centro delle cronache di calciomercato, accostato a diversi top club della massima serie, tra cui il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Baselli conferma tutto: "Milan, il mio rimpianto più grande. Potevo andarci due volte"

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