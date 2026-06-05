Beppe Sala | Il mio più grande rimpianto? Non aver aperto i Navigli E su Lisa | Si candida con chi aveva in carico il suo caso

Il sindaco di Milano ha commentato il proprio mandato, affermando di rimpiangere di non aver aperto i Navigli. Ha anche parlato di una candidata, riferendosi a una persona chiamata Lisa, dicendo che si candida con chi aveva in carico il suo caso. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante una trasmissione di Rai Radio 1. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito nel comunicato.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, tira le somme a fine mandato anche nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 ‘Un giorno da pecora’. Il rimpianto più grande di questi 11 anni come primo cittadino? “Io ero partito con l'idea di riaprire i Navigli a Milano, che era un'idea molto affascinante”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Argomenti più discussi: Majorino: Inizio il tour per Milano. Sull’urbanistica fatti errori, ma ora bisogna guardare avanti; Cosa farà Sala quando non sarà più sindaco? Se posso dare contributo politico bene, se no qualcosa mi inventerò. Io a casa? Non mi ci vedo; Milano, Sala e l'inchiesta sulle concessioni in Galleria: La vicenda ha connotazione politica; Sala e Del Bono allineati: La sinistra può governare bene anche in Lombardia.

#ugdp @BeppeSala da sindaco di Milano penso di aver fatto il mio, non mi do voti se non al mio impegno, che è stato altissimo. Cosa farò tra un anno? Ci devono essere delle condizioni e devo poter dare un contributo. Candidarsi alle politiche? Non lo so, di x.com

Ma guarda che il mio piastrellista con trentamila lire lo fa meglio eh reddit