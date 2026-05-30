Igli Tare ha lasciato il suo ruolo al Milan visibilmente emozionato, con le lacrime agli occhi. Carlo Pellegatti ha scritto un messaggio in cui descrive il suo addio, sottolineando l’amore di Tare per il club e il suo più grande rimpianto durante il periodo trascorso. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni dell’addio o sulle circostanze che lo hanno portato a questa decisione.

Tra le quattro figure esonerate dal Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, Igli Tare è senza dubbio quella che è rimasta più impressa nel cuore dei tifosi. Arrivato a Milano la scorsa estate per sopperire alla mancanza di un direttore sportivo, il dirigente albanese si è dato subito da fare per rinforzare la squadra. Qualche errore c'è stato (vedi i 75 milioni complessivi spesi per acquistare Nkunku e Jashari), ma la sua passione non è mai venuta a meno, neanche nell'ultimo periodo, quando ormai era un "dead man walking" a Casa Milan. Carlo Pellegatti ha avuto il piacere di incontrarlo e di chiacchierare con lui, proprio nel giorno del licenziamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Tare lascia Milan con le lacrime agli occhi. Ecco qual è il suo più grande rimpianto”

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