Una grande tavola apparecchiata con numerose creazioni dedicate all’arte della tavola è stata allestita in una location di Arezzo. La scena è dominata da due pantere nere in bronzo che sorvegliano l’intera composizione. L’evento si è svolto il 16 luglio 2026, attirando l’attenzione di curiosi e appassionati di design e artigianato. La tavola è stata organizzata secondo lo stile di Giovanni Raspini.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Una grande tavola apparecchiata, impreziosita da una selezione di creazioni dedicate all’arte della tavola e sorvegliata da due maestose pantere nere in bronzo. È questo il concept della mostra-evento che Giovanni Raspini ha inaugurato venerdì 10 luglio 2026, nelle sale di Palazzo San Cristoforo a Lucignano: L a T avola delle Pantere Nere. L’esposizione è ricca di significato per il brand, che riscopre così uno dei temi fondanti della propria storia creativa: quello dell’art de la table. Un progetto contemporaneo che affonda le proprie radici nel DNA del marchio, che da sempre, oltre il gioiello, estende il linguaggio stilistico agli oggetti dedicati alla tavola e al vivere quotidiano, nel segno della stessa identità progettuale e della medesima eccellenza artigianale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Tavola delle Pantere Nere, l'arte della tavola secondo Giovanni Raspini

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