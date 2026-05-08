Durante la partita di sabato scorso, Eugene Helder ha subito un infortunio al braccio dopo aver colpito la palla, che lo ha costretto a lasciare il campo. La sua assenza si prolungherà nel tempo a causa di un serio problema muscolare. Nel frattempo, la squadra di San Marino ha deciso di ingaggiare un nuovo giocatore, mentre il team di baseball di serie A Gold ha annunciato l’ingaggio di Donovan Antonia.

Quel giro di mazza al suo primo turno in battuta di sabato scorso è costato caro a Eugene Helder, che ha rimediato un serio problema muscolare al braccio e sarà assente per parecchio tempo. Al suo posto, il San Marino Baseball è corso subito ai ripari ingaggiando Donovan Antonia (nella foto), classe 2003 nativo di Willemstad, Curaçao, e già protagonista in qualche selezione giovanile olandese. Antonia può rivestire qualche ruolo in diamante ma sa muoversi anche in campo esterno. Ha mosso i primi passi nelle minors americane con l’organizzazione dei Cincinnati Reds. Per lui rookie league con gli Acl Reds tra 2021 e 2023, ma anche singolo A con i Daytona Tortugas nel 2023.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball serie a gold. Helder infortunato, San Marino ingaggia. Donovan Antonia

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