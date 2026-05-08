Baseball serie a gold Helder infortunato San Marino ingaggia Donovan Antonia
Durante la partita di sabato scorso, Eugene Helder ha subito un infortunio al braccio dopo aver colpito la palla, che lo ha costretto a lasciare il campo. La sua assenza si prolungherà nel tempo a causa di un serio problema muscolare. Nel frattempo, la squadra di San Marino ha deciso di ingaggiare un nuovo giocatore, mentre il team di baseball di serie A Gold ha annunciato l’ingaggio di Donovan Antonia.
Quel giro di mazza al suo primo turno in battuta di sabato scorso è costato caro a Eugene Helder, che ha rimediato un serio problema muscolare al braccio e sarà assente per parecchio tempo. Al suo posto, il San Marino Baseball è corso subito ai ripari ingaggiando Donovan Antonia (nella foto), classe 2003 nativo di Willemstad, Curaçao, e già protagonista in qualche selezione giovanile olandese. Antonia può rivestire qualche ruolo in diamante ma sa muoversi anche in campo esterno. Ha mosso i primi passi nelle minors americane con l’organizzazione dei Cincinnati Reds. Per lui rookie league con gli Acl Reds tra 2021 e 2023, ma anche singolo A con i Daytona Tortugas nel 2023.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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