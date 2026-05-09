baseball serie a gold san marino si mette alla prova a collecchio

Nel campionato di Baseball Serie A Gold, la squadra di San Marino affronta una trasferta a Collecchio. La formazione, campione in carica, cerca di recuperare forma fisica e prestazioni, mentre la classifica attuale la vede in una posizione favorevole. La partita si svolge in un contesto di attesa per le prossime sfide e per gli esiti delle condizioni dei giocatori.

I campioni d’Italia del San Marino Baseball sono stretti tra la necessità di tornare pienamente in salute e una classifica che sorride. Oggi l’impegno è esterno, con Di Fabio e compagni attesi alla trasferta di Collecchio (ore 15 e 20) per la quinta giornata di questa Serie A Gold. Gli emiliani hanno fin qui sempre pareggiato le tre serie stagionali con Macerata, Crocetta e Reggio, ma è un ruolino di marcia sufficiente per il secondo posto. I Titani, che sono in testa a 7 vinte e 1 persa, vogliono allargare il margine in questo girone B, ma si trovano davanti un avversario con qualche punta di pericolosità. I lanciatori partenti di Collecchio rimarranno anche in questa occasione Simone Carnevale (1-2, 4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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