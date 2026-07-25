Un uomo di 77 anni è morto dopo quasi due mesi di coma a causa delle ferite riportate in un’aggressione avvenuta il 30 maggio scorso a Canosa di Puglia. L’anziano era stato picchiato per strada e aveva subito gravi danni che non gli hanno lasciato scampo. La vittima, residente nella zona, non è sopravvissuta alle ferite. La sua morte è avvenuta nella giornata di oggi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anziano non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate durante l’aggressione. È morto dopo quasi due mesi di coma S.D.P., 77 anni, rimasto gravemente ferito in seguito a un’aggressione avvenuta lo scorso 30 maggio a Canosa di Puglia, nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani. L’uomo aveva riportato importanti traumi alla testa dopo essere stato colpito durante una lite scoppiata in strada. Le sue condizioni erano apparse subito critiche e, nonostante le cure ricevute, non è riuscito a riprendersi. L’inchiesta potrebbe cambiare ipotesi di reato. Dopo il decesso della vittima, la posizione dell’indagato potrebbe aggravarsi: l’attuale ipotesi di reato, inizialmente contestata come tentato omicidio, potrebbe infatti trasformarsi in omicidio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Barletta, 77enne muore dopo due mesi di coma: era stato picchiato in strada

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