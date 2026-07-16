Un uomo di 43 anni è in coma da due settimane dopo essere stato picchiato e lasciato per strada. L'aggressione è avvenuta dopo un diverbio per una manovra contromano in una strada a senso unico. È stato colpito più volte e poi abbandonato sul manto stradale. Ora si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione di un ospedale. La vittima è un operaio di Monteroni.

Picchiato e ridotto in fin di vita per un diverbio stradale, dopo una manovra contromano in una strada a senso unico. Da due settimane un operaio 43enne di Monteroni, Stefano Giancane, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Dea Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono stabili, ma gravi. L'1 luglio scorso il 43enne era diretto in una stazione di servizio lungo la tangenziale est di Lecce per giocare alle slot machine. «La ricostruzione che emerge dalle immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza fa orrore - commenta il fratello Roberto -. L'aggressore, un giovane uomo palestrato, lo... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Picchiato per un diverbio stradale, 43enne in coma da due settimane. Il fratello: «Colpito più volte e lasciato per strada come un rifiuto»

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