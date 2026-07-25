Una ragazza è stata presa a calci davanti a molte persone nel Parco Rossani di Bari. Ha il volto tumefatto e il naso fratturato, con una prognosi di quaranta giorni. La vittima ha detto di non aver ricevuto aiuto durante l’aggressione. Gli autori sono stati identificati. La ragazza ha fatto un appello affinché non si rimanga spettatori di violenza.

Il volto tumefatto, il naso fratturato, quaranta giorni di prognosi e un appello che va ben oltre il racconto di una brutale aggressione. «Non dovete stare lì a guardare, non dovete essere spettatori della violenza». È il messaggio che Giuditta, 26 anni, studentessa di Filosofia a Bari, ha affidato a un video pubblicato sui propri canali social dopo essere stata aggredita nel tardo pomeriggio di giovedì al parco Rossani. La giovane racconta di essere entrata con l’intenzione di utilizzare i servizi igienici quando, improvvisamente, sarebbe stata circondata e aggredita, in stile maranza. «Sono stata accerchiata e gettata a terra da due adulti. Sono stata picchiata con calci in faccia da dieci ragazzini fra 8 e 14 anni, insieme ai due adulti, genitori di uno di loro», racconta nel video. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, ragazza presa a calci davanti alla gente al Parco Rossani: «Nessuno mi ha aiutata». Individuati gli autori

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