Una donna di 26 anni è stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri nei bagni pubblici del parco Rossani, in via Vitantonio De Bellis a Bari. La vittima è stata colpita con violenza e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’aggressore o sui motivi dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza nei bagni pubblici del parco. Una 26enne è stata vittima di una violenta aggressione nel tardo pomeriggio di ieri, 23 luglio, all’interno dei bagni pubblici del parco Rossani, in via Vitantonio De Bellis a Bari. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari per le cure necessarie. Il racconto della vittima. Secondo quanto raccontato dalla stessa ragazza attraverso i social, ad aggredirla sarebbero state quattro persone, due delle quali minorenni. La 26enne ha riferito di essere stata colpita con pugni e calci, oltre a essere stata strattonata durante l’aggressione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Dayitalianews.com - Aggressione nel parco Rossani di Bari: ragazza 26enne finisce in ospedale dopo il pestaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bari, branco in azione al Parco Rossani: aggredita e picchiata, una 26enne finisce in ospedale

Bari, branco in azione al Parco Rossani: aggredita e picchiata, una 20enne finisce in ospedaleUna ragazza di 20 anni è stata aggredita e picchiata ieri sera nel Parco Rossani di Bari.

Si parla di: La crisi Volkswagen.

Bari, ventenne aggredita al Parco Rossani: Picchiata da una baby gang, nessuno mi ha aiutataUna ventenne denuncia di essere stata aggredita ieri al Parco Rossani di Bari. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale. La giovane annuncia una denuncia e smentisce le voci sul coinvolgimento ... trmtv.it

Io, presa a calci al volto a Parco Rossani e nessuno mi ha aiutata. La 26enne barese aggredita dall'addetta ai bagniL'aggressione, accaduta ieri pomeriggio, ha fatto anche il giro dei social dove in molti hanno attaccato gli stranieri che sostano in zona: Ma nessun migrante era coinvolto, spiega la ragazza ... lagazzettadelmezzogiorno.it