Bari ragazza presa a calci al Parco Rossani | La gente guardava e non faceva nulla Ho chiamato da sola i soccorsi

Una ragazza è stata aggredita nel parco Rossani, dove due adulti l’hanno accerchiata mentre cercava il bagno pubblico. È stata colpita con calci in faccia da circa dieci ragazzini tra gli 8 e i 14 anni, accompagnati dai genitori di uno di loro. La vittima ha chiamato da sola i soccorsi, mentre altre persone presenti non sono intervenute.

«Ero nel parco Rossani, volevo usare il bagno pubblico e sono stata accerchiata e gettata a terra da due adulti. Sono stata picchiata con calci in faccia da dieci ragazzini fra 8 e 14 anni, insieme ai due adulti, genitori di uno di loro». Così, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, una giovane di 26 anni ha raccontato l’aggressione subita giovedì pomeriggio all’interno del parco Rossani di Bari. «I soccorsi li ho chiamati io mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra – dice – con una platea di gente che guardava mentre prendevo calci in faccia da adulti e ragazzini». La 26enne, soccorsa dal 118 e portata al Policlinico di Bari, è stata dimessa nella stessa giornata di ieri, la sua prognosi è di 40 giorni. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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