Amadeus torna in televisione dopo due anni e annuncia di aver scartato la candidatura di Annalisa a Sanremo. La giornata segna un momento importante per lui e la Rai, con l’ex conduttore di punta di Rai Uno ora in forza a Warner Bros. Fiorello scherza sulla possibilità di rivederlo a settembre, mentre Amadeus afferma di voler superare le difficoltà, anche se la Rai ha “muri enormi”.

Giornata storica per Amadeus e la Rai. L’ex conduttore di punta di Rai Uno, ora in forze a Warner Bros. Discovery con qualche incursione ad “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5, è tornato dopo due anni nell’azienda di Stato, grazie all’amico Fiorello. Lo showman siciliano, infatti, ha accolto a braccia aperte Amadeus durante la penultima puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio2 oggi 4 giugno. “Amadeus non so se arriva, ogni volta che viene si lamenta del traffico”, sono le prima parole di Fiorello ad apertura di puntata. Ma poi manda in onda il filmato dell’arrivo di Amadeus in guardiola in Via Asiago, dove deve consegnare i documenti prima di entrare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli. Ho scartato Annalisa a Sanremo”: Amadeus torna dopo 2 anni. Fiorello scherza: “A settembre torni qui?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Love or Wealth A New Marriage Proposal for a Lonely Mother Shocked Everyone!

Notizie e thread social correlati

Fiorello “chiama“ Amadeus: "Non se la passa bene, torni in Rai"Durante un evento al Salone di Torino, Rosario Fiorello ha coinvolto il pubblico con un intervento improvvisato rivolto al critico televisivo Aldo...

“Non se la passa bene, torni in Rai”: l’accorato appello di Fiorello per Amadeus e i risvolti “dorati” del dramma (?) in attoDurante il Salone del Libro di Torino, Amadeus si è trovato al centro di attenzione, con Fiorello che ha rivolto un appello pubblico riguardo alla...

Si parla di: Migliori antenne TV: guida all’acquisto (giugno 2026); RAI RADIO1 - UN GIORNO DA PECORA * VANNACCI: QUANDO RIUSCIREMO A FORMARE UN GRUPPO PARLAMENTARE? FORSE NELLE PROSSIME SETTIMANE O MESI.

Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli. Ho scartato Annalisa a Sanremo: Amadeus torna dopo 2 anni. Fiorello scherza: A settembre torni ...Amadeus ospite di Fiorello su Rai Radio2: i cantanti scartati, Tananai, Olly e la battuta sui 'muri enormi' della Rai ... ilfattoquotidiano.it