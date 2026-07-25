Una donna di 26 anni di Bari ha pubblicato sui social immagini con il volto tumefatto, denunciando di essere stata spintonata e picchiata da una decina di ragazzini. L’aggressione è avvenuta giovedì 23 luglio in un parco della città, mentre la donna si stava recando in bagno. La vittima ha riferito di aver subito violenza senza motivo apparente. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Mostra il volto tumefatto sui social e denuncia il pestaggio subito. Giuditta, 26 anni della provincia di Bari, racconta un pomeriggio da incubo. Giovedì 23 luglio era in un parco della città, voleva andare in bagno. Ci sarebbe stato un malinteso con la signora delle pulizie che ha portato due genitori e i ragazzini a una reazione dalla violenza inaudita. Calci e pugni in faccia. Studentessa di filosofia all'Università di Bari, la 26enne ricorda con amarezza come nessuno sia intervenuto per aiutarla e racconta di aver chiamato lei stessa i soccorsi col cellulare. La giovane ha riportato fratture al volto e al naso. È stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bari, la denuncia di una 26enne: "Spintonata e picchiata da dieci ragazzini"

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