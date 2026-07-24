Bari 26enne aggredita da dieci ragazzini I soccorsi li ho chiamati io

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 26 anni di Bari ha riferito di essere stata accerchiata e picchiata da dieci ragazzini mentre tentava di usare un bagno pubblico. La vittima ha detto di aver chiamato i soccorsi durante l'aggressione, che sarebbe avvenuta anche alla presenza di due adulti, presumibilmente i genitori di uno dei giovani coinvolti. Sul suo volto e sul corpo sono visibili i segni di un pestaggio, e ha condiviso la sua testimonianza tramite un video sui social.

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“Volevo utilizzare il bagno pubblico, sono stata accerchiata da due adulti e picchiata da dieci ragazzini. Erano i genitori di uno dei giovani”. A raccontare con le lacrime agli occhi e sul viso i segni evidenti di un pestaggio è una 26enne di Bari, tramite un video postato sui suoi canali social. La ragazza è una studentessa di filosofia dell’ università Aldo Moro: secondo il suo racconto è stata vittima di un’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio vicino ai bagni pubblici del parco Rossani, a Bari. La donna, che ha riportato traumi oculare e nasale, è stata soccorsa dal 118 dopo che nessuna delle persone che assistevano è intervenuta per aiutarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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