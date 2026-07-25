Il sindaco di Bari ha incontrato ieri la ragazza di 26 anni, picchiata nel bagno pubblico del parco Rossani. Ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile contro chi ha compiuto il pestaggio.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ieri ha incontrato la 26enne picchiata brutalmente il pomeriggio prima nel bagno pubblico del parco Rossani. Ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili del pestaggio. La ragazza ha denunciato di essere stata picchiata da quattro individui fra cui due minorenni, ha riportato lesioni alla zona nasale e oculare con prognosi di 40 giorni. L'articolo Bari: il sindaco incontra la ragazza pestata nel bagno pubblico e annuncia la costituzione di parte civile Nei confronti dei responsabili proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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