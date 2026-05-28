Il sindaco incontra i nuovi dipendenti comunali | Responsabilità importante nei confronti della città

Da pordenonetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Pordenone ha incontrato i nuovi dipendenti comunali, entrati recentemente in servizio dopo le procedure concorsuali. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza della responsabilità nei confronti della città e ha invitato i nuovi assunti a considerare il ruolo pubblico come un impegno diretto con la comunità. L'iniziativa ha previsto un confronto sul lavoro in amministrazione e sul rapporto con i cittadini.

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Il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha incontrato i nuovi dipendenti entrati recentemente in servizio in Comune al termine delle procedure concorsuali, rivolgendo loro un messaggio di benvenuto e un momento di confronto dedicato al ruolo della pubblica amministrazione e al rapporto con i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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