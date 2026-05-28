Il sindaco incontra i nuovi dipendenti comunali | Responsabilità importante nei confronti della città

Notizia in breve

Il sindaco di Pordenone ha incontrato i nuovi dipendenti comunali, entrati recentemente in servizio dopo le procedure concorsuali. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza della responsabilità nei confronti della città e ha invitato i nuovi assunti a considerare il ruolo pubblico come un impegno diretto con la comunità. L'iniziativa ha previsto un confronto sul lavoro in amministrazione e sul rapporto con i cittadini.