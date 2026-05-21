Rimborsi d' oro all’Università slitta l’udienza preliminare | Ateneo verso la costituzione di parte civile
L'udienza preliminare relativa all'inchiesta sui presunti rimborsi irregolari presso l'Università di Messina è stata rinviata. L'indagine coinvolge l'ex rettore dell'ateneo e riguarda accuse di irregolarità nei rimborsi. Nel frattempo, l'università si sta preparando a costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario. La data della prossima udienza non è ancora stata fissata, e le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti.
Slitta l’udienza preliminare dell’inchiesta sui presunti rimborsi irregolari all’Università di Messina che vede coinvolto l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Il procedimento, inizialmente fissato per il 21 maggio davanti al giudice per l’udienza preliminare Alessandra Di Fresco, è stato rinviato e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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