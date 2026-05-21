Rimborsi d' oro all’Università slitta l’udienza preliminare | Ateneo verso la costituzione di parte civile

L'udienza preliminare relativa all'inchiesta sui presunti rimborsi irregolari presso l'Università di Messina è stata rinviata. L'indagine coinvolge l'ex rettore dell'ateneo e riguarda accuse di irregolarità nei rimborsi. Nel frattempo, l'università si sta preparando a costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario. La data della prossima udienza non è ancora stata fissata, e le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti.

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