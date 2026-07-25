Barbara D' Urso firma vicina per la giuria di Ballando con le stelle

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato che una giornalista sarà tra i giudici della prossima edizione di Ballando con le stelle. La conferma arriva mentre si definiscono gli ultimi dettagli del cast e del panel dei giudici, che quest’anno non includerà più la giornalista assente dal 2016. La nuova componente dovrebbe essere ufficializzata a breve. La trasmissione andrà in onda a fine settembre su Rai 1.

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Mancano ancora diverse settimane al ritorno in tv di Ballando con le stelle, al via a fine settembre in prima serata su Rai 1 con la 21ª edizione, e in questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli, dal cast al panel dei giurati che quest'anno, per la prima volta dal 2016, dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli. A prendere il suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, sarà Barbara D'Urso, pronta così al suo ritorno in grande stile in tv. Dopo essersi messa in gioco lo scorso anno come concorrente del talent show del sabato sera di Rai 1, classificandosi al terzo posto in coppia con Pasquale La Rocca - pari merito con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Barbara dUrso in Giuria a Ballando con le Stelle

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