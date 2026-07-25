Barbara D' Urso firma vicina per la giuria di Ballando con le stelle

Notizia in breve

È stato annunciato che una giornalista sarà tra i giudici della prossima edizione di Ballando con le stelle. La conferma arriva mentre si definiscono gli ultimi dettagli del cast e del panel dei giudici, che quest’anno non includerà più la giornalista assente dal 2016. La nuova componente dovrebbe essere ufficializzata a breve. La trasmissione andrà in onda a fine settembre su Rai 1.