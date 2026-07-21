Barbara D’Urso o Simona Ventura? Il duello per la giuria di Ballando con le stelle

Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli, si attende di conoscere i nuovi membri della giuria di Ballando con le stelle. Tra i nomi più citati ci sono Barbara D’Urso e Simona Ventura, entrambe considerate come possibili candidate per il ruolo. Le indiscrezioni riguardano le trattative in corso e le discussioni interne sulla scelta finale. Al momento, non sono state ufficializzate decisioni definitive né conferme ufficiali sui nomi del nuovo cast.

Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli cresce l'attesa per la nuova giuria di Ballando con le stelle. Barbara D'Urso e Simona Ventura sono tra i nomi al centro delle ultime indiscrezioni sul programma di Rai 1. Il toto-giuria di Ballando con le stelle si arricchisce di nuovi scenari dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Tra i nomi che tornano a circolare c'è quello di Barbara D'Urso, ma nelle ultime ore prende quota anche l'ipotesi Simona Ventura. Mentre Milly Carlucci lavora alla formazione del cast della nuova edizione del talent show del sabato sera di Rai 1, cresce dunque l'attesa per conoscere la composizione della giuria. La partenza della nuova stagione si avvicina e il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli alimenta le speculazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Barbara D'Urso contro Simona Ventura: la sfida che infiamma il futuro di Ballando con le Stelle

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