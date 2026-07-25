Barbara d’Urso è vicina a firmare come giudice a Ballando con le Stelle. Dopo settimane di voci contrastanti e smentite, sembra che si sia definito l’accordo. La conduttrice sarà nel cast della prossima stagione del programma di danza. La notizia circola da fonti vicine alla produzione, che confermano l’intesa raggiunta e l’attesa di ufficializzare l’ingaggio.

Dopo mesi diindiscrezioni, smentite e continui cambi di scenario, il ritorno diBarbara d’Ursoin Rai sembra aver finalmente trovato la sua collocazione. Non al timone di un nuovo programma, come era stato ipotizzato più volte, madietro il tavolo della giuria di Ballando con le Stelle.A lanciare quello che ha il sapore di uno scoop è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui la conduttrice sarebbeormai a un passo dalla firma con il talent di Milly Carlucci. L’indiscrezione arriva dopo una lunga estate in cui il nome della conduttrice è rimasto al centro del dibattito televisivo. Prima il cosiddetto“caso veto”, con le voci su presunte resistenze interne al suo approdo in Rai, poi la denuncia presentata contro Mediaset dopo la brusca interruzione del rapporto professionale con il Biscione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle: è a un passo dalla firma

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Barbara d'Urso nella giuria di Ballando con le Stelle un colpo di scena atteso

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